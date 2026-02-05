В Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины не могут прийти к согласию по поводу того, кто должен подписать мирное соглашение с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский парламентарий Нина Южанина, сообщила о ситуации. По ее словам, нардепы избегают брать на себя ответственность за одобрение важного документа. Отсутствие ясности в этом вопросе создает неопределенность. Политики не хотят рисковать и принимать решения, которые могут повлиять на будущее страны. Обсуждения продолжаются, но конкретных результатов пока нет. Мирное соглашение остается актуальной темой для обсуждения.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Читайте также: