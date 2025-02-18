Утратившие имущество жители Курской области получат выплату в 65 тыс. руб.

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Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей получат жители Курской области, утратившие имущество. Об этом в рамках совещания с членами кабмина заявил глава государства Владимир Путин.
«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований людям, всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно», — сказал президент.Уточняется, что указанные средства будут выплачиваться из федерального бюджета.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, Украина вторглась в российский регион, чтобы отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.
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