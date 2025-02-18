В Крыму сделали заявление об украинских олигархах

Фото: istockphoto/Vadym Petrochenko
Украинские олигархи тайно финансировали боевиков ВСУ и теракты. Об этом в эфире «России 24» заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Пивобезалкогольный комбинат «Крым» - это самый крупный налоговый плательщик. Это очень крупное предприятие, один из самых крупных производителей на юге России. Работа антитеррористической комиссии показали, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов», — пояснил Константинов.Он добавил, что силовики провели тщательное расследование, чтобы избежать всяческих ошибок. По словам Константинова, собственникам предприятия ничего не компенсируют, поскольку речь идет о национализации собственности врагов России.
Ранее в МИД РФ оценили шансы на возможный прорыв в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Читайте также:
Госсекретарь США Рубио: Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон
Госдеп: на переговорах между РФ и США был сделан важный шаг вперед
Решение по выборам на Украине и трехступенчатый мирный план: как прошли и чем завершились переговоры США и России в Эр-Рияде
Никита Кротов