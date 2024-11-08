Установлены личности украинских пилотов F-16 в Харьковской области

Перемирие на Украине с приходом к власти республиканца Дональда Трампа вполне реально, однако его слова о том, что он может завершить конфликт за 24 часа, — хвастовство перед выборами. Такое заявление в беседе с France 24 сделал экс-сотрудник Госдепа США Ричард Хаас.