Установлены личности украинских пилотов F-16 в Харьковской области

Фото: iStock/razihusin
Правление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области выяснило личности украинских членов экипажей истребителей F-16, выполняющих боевые задачи над Харьковской областью и над приграничной с РФ зоной. Об этом сообщили в пресс-службе УВД, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что сотрудники УВД ВГА в ходе секретных контактов с высокопоставленным военным ВСУ, который раскрыл личные данные украинских пилотов, выполняющих боевые задачи на истребителях F-16 над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной.
Ими оказались уроженец Харькова, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады авиации ВС ВСУ подполковник Олег Климов 1992 года рождения и житель Харьковской области, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ капитан Максим Коляда 1997 года рождения.
Также удалось выяснить личность старшего техника, который обслуживает авиационное вооружение. Им оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.
Читайте также:
На Украине ответили, возможно ли было предотвратить конфликт
Критиковавший нападение под Курском генерал Марченко уволился из ВСУ
Дипломат оценил слова Трампа об урегулировании кризиса на Украине за сутки
Ими оказались уроженец Харькова, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады авиации ВС ВСУ подполковник Олег Климов 1992 года рождения и житель Харьковской области, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ капитан Максим Коляда 1997 года рождения.
Также удалось выяснить личность старшего техника, который обслуживает авиационное вооружение. Им оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.
Читайте также:
На Украине ответили, возможно ли было предотвратить конфликт
Критиковавший нападение под Курском генерал Марченко уволился из ВСУ
Дипломат оценил слова Трампа об урегулировании кризиса на Украине за сутки
Элина Позднякова