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Украинский конфликт нельзя было предотвратить, была возможность лишь отсрочить его, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «24 каналом».
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — сказал Кулеба.
Он добавил, что в недостаточном усилении Киева перед противостоянием с Москвой виноваты западные партнеры.
По словам Кулебы, киевский режим требовал от них ввести превентивные ограничения в отношении России. Однако Украине отказали, поскольку опасались усиления напряженности.
Ранее американский дипломат Ричард Хаас оценил возможность завершения украинского конфликта за сутки.
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Никита Кротов