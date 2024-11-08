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На Украине ответили, возможно ли было предотвратить конфликт

Дмитрий Кулеба: конфликт с РФ невозможно было предотвратить, только отсрочить
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский конфликт нельзя было предотвратить, была возможность лишь отсрочить его, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «24 каналом».
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в недостаточном усилении Киева перед противостоянием с Москвой виноваты западные партнеры.



По словам Кулебы, киевский режим требовал от них ввести превентивные ограничения в отношении России. Однако Украине отказали, поскольку опасались усиления напряженности.

Ранее американский дипломат Ричард Хаас оценил возможность завершения украинского конфликта за сутки.

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#мир
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#война
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#дмитрий кулеба
#новости
Установлены личности украинских пилотов F-16 в Харьковской области
08 ноября 2024, 18:03

Фото: iStock/razihusin

Правление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области выяснило личности украинских членов экипажей истребителей F-16, выполняющих боевые задачи над Харьковской областью и над приграничной с РФ зоной. Об этом сообщили в пресс-службе УВД, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что сотрудники УВД ВГА в ходе секретных контактов с высокопоставленным военным ВСУ, который раскрыл личные данные украинских пилотов, выполняющих боевые задачи на истребителях F-16 над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной.

Ими оказались уроженец Харькова, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады авиации ВС ВСУ подполковник Олег Климов 1992 года рождения и житель Харьковской области, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ капитан Максим Коляда 1997 года рождения.

Также удалось выяснить личность старшего техника, который обслуживает авиационное вооружение. Им оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.
#техника
#данные
#вооружение
#сотрудники
#всу
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Критиковавший нападение под Курском генерал Марченко уволился из ВСУ
08 ноября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/N-sky

Критиковавший нападение на курском направлении генерал ВСУ Дмитрий Марченко уволился из армии по здоровью и написал об этом в соцсетях. Также он предупреждал, про обрушение украинского фронта.
«Увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. <...> В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — сказано в публикации Марченко.
Марченко подчеркивал, что у нападения на российский регион отсутствует четкая цель при использовании там лучших резервов. Кроме того, он говорил о дефиците тех самых резервов и усталости украинских военнослужащих. Офицер отмечал, что обрушение фронта произошло под натиском российской армии.

Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года.

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В Госдуме подтвердили получение от Украины 37 тел погибших военных ВС РФ
08 ноября 2024, 17:38

Фото: iStock/3dmitry

В рамках обмена телами военных Украина вернула России 37 тел погибших военных. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает РБК.
По его словам, обмен действительно состоялся. При этом Россия вернула Украине 563 тела военных ВСУ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами в формате 37 на 563 в районе белорусского Гомеля.
При этом 62 тела из 563 — это украинские военнопленные, которых убило киевской ракетой 24 января, когда должен был состояться обмен.

Общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000, говорится в публикации.

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#тела
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Дипломат оценил слова Трампа об урегулировании кризиса на Украине за сутки
Хаас: перемирие на Украине с приходом к власти Трампа вполне реально
08 ноября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/ValleraTo

Перемирие на Украине с приходом к власти республиканца Дональда Трампа вполне реально, однако его слова о том, что он может завершить конфликт за 24 часа, — хвастовство перед выборами. Такое заявление в беседе с France 24 сделал экс-сотрудник Госдепа США Ричард Хаас.
Дипломат подчеркнул, что Иран — более насущный вопрос для американской внешней политики. В частности, возможный ответ иранской стороны на израильские удары может быть «ранним испытанием для Трампа».

Ранее сообщалось, что Киев ведет работу над вариантами завершения украинского конфликта. В материале The Economist на эту тему сказано, что все зависит от того, какой вариант одобрит Трамп.

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Армия России продвигается на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ продвинулись вперед в районе Нестерянки Запорожской области
08 ноября 2024, 17:12

Фото: iStock/Zeferli

Армия России успешно продвигается вперед на ореховском направлении в районе Нестерянки Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении восточнее и северо-восточнее Нестерянки. Продвижение два дня подряд составило свыше 2 километров на обоих участках фронта», — заявил Рогов.

Нестерянка располагается северо-западнее Работино.

Ранее Рогов также сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта.

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The Economist: Киев готовит варианты завершения конфликта на Украине
08 ноября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Vadven

Чиновники Украины разрабатывают две публичные формулировки завершения кризиса в стране, пишут обозреватели издания The Economist.
«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [новоизбранным президентом США Дональдом] Трампом», — говорится в материале.

Таким образом первый вариант предполагает заморозить конфликт в том виде, в котором он сейчас. Основывается план на заявлении помощника Трампа Джея Ди Вэнса. Кроме того, он включает в себя принуждение Киева к нейтралитету, не давая гарантий безопасности.

Второй вариант предложил экс-госсекретарь США Майк Помпео, предполагающий усилить поддержку Украины для сдерживания РФ и сохранить открытую перспективу членства Киева в Североатлантическом альянсе.

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«Должны уйти»: в Совфеде призвали отсечь от Черноморья Украину
Джабаров: необходимо отсечь Украину от Черноморья и обеспечить проход к ПМР
08 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Чтобы защитить россиян, а также контингент РФ в Приднестровье, необходимо отсечь Украину от Черноморья, заявил сенатор Владимир Джабаров в рамках проекта «Украинское досье» на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».
«Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал первый замглавы международного комитета СФ.

Джабаров добавил, что в украинской республике должен смениться политический режим. Сенатор уточнил, что «нацики должны уйти навсегда».

Перед этим стало известно, какой шаг должен сделать будущий президент США Дональд Трамп для сделки с российской стороной.

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Российский генерал Клименко погиб в зоне СВО: кто прозвал его командиром «бригады смерти» и что говорят о нем на Украине
08 ноября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/zabelin

В зоне проведения СВО погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Чем известен военнослужащий и что о его гибели говорят на Украине читайте в материале «Радио 1».

На СВО погиб генерал Клименко: чем известен


Генерал-майор Павел Клименко возглавлял известную 5-ю отдельную мотострелковую бригаду, которую называют «бригадой смерти». Генеральское звание Клименко было присвоено указом президента России от 2 мая 2024 года. Военный также удостоен звания Героя ДНР и награждён орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».


Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Обстоятельства гибели


По информации СМИ, 6 ноября в 19:30 в районе блокпоста у Красногоровки группа, перемещавшаяся на мотоциклах от КНП 3 МСБ к ППУ 5 ОМСБр, попала под огневой удар ВСУ с использованием FPV-дрона. В результате Клименко получил серьезные ранения и в 20:00 был доставлен в городскую больницу №14 Петровского района Донецка, где ему оказали необходимую помощь. Позже его перевели в реанимационное отделение Республиканского центра травматологии в Донецке. Однако уже к 21:00 его состояние ухудшилось, а в 22:00 врачи констатировали его смерть.

Что о генерале Клименко говорят на Украине


Украинские телеграм-каналы после новостей о гибели генерала Клименко поспешили обвинить его в совершении военных преступлений. Якобы военнослужащий был причастен к созданию «пыточного лагеря» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке и отправке в «мясные штурмы» подчинённых.

Официальных обвинений в отношении военнослужащего выдвинуто не было. Кроме того, пользователи Сети обращают внимание на то, что при жизни генерала украинские источники подобную информацию не распространяли, что говорит об очередном «информационном вбросе» со стороны ВСУ.

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На Западе рассказали, что придется сделать Трампу для сделки с РФ
Time: Трампу придется сделать первый шаг для сделки с РФ
08 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Новоизбранный будущий глава Белого дома Дональд Трамп должен первым заговорить с РФ о переговорах по Украине, считают обозреватели издания Time.
«Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону (президента России Владимира) Путина», — сказано в материале.
Авторы статьи добавили, что затягивание переговорного процесса приводит к потере Украиной новых и новых территорий Донбасса, что ослабляет позиции Киева и Запада.

В рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» накануне Владимир Путин отмечал, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.

Российский лидер также поздравил своего будущего американского коллегу с избранием на пост.

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