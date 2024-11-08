Дипломат оценил слова Трампа об урегулировании кризиса на Украине за сутки

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Перемирие на Украине с приходом к власти республиканца Дональда Трампа вполне реально, однако его слова о том, что он может завершить конфликт за 24 часа, — хвастовство перед выборами. Такое заявление в беседе с France 24 сделал экс-сотрудник Госдепа США Ричард Хаас.
Дипломат подчеркнул, что Иран — более насущный вопрос для американской внешней политики. В частности, возможный ответ иранской стороны на израильские удары может быть «ранним испытанием для Трампа».
Ранее сообщалось, что Киев ведет работу над вариантами завершения украинского конфликта. В материале The Economist на эту тему сказано, что все зависит от того, какой вариант одобрит Трамп.
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Никита Кротов