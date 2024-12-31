УВКПЧ ООН: армия Украины добивала дронами раненых российских военных

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Бойцы армии Украины (ВСУ) добивали дронами раненых российских военных на поле боя. С данным обвинением выступило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о ситуации на Украине, сообщило агентство РИА Новости.
«В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, выбыл из строя из-за серьезного ранения», — говорилось в докладе.
По информации УВКПЧ ООН, при помощи дрона на видео записали, как украинский БПЛА атаковал раненого бойца ВС РФ, который лежал на земле без оружия. В ведомстве отметили о существовании норм международного гуманитарного права. Согласно им солдат считался вышедшим из строя, если боец ранен и не может защитить себя, а ещё не предпринимает враждебных действий.
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Ольга Енгалычева