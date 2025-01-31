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SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ

Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Волгоградская область вновь оказалась под угрозой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители сообщают о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые признаки атаки стали заметны около трех часов ночи, когда в небе послышался звук пролетающих беспилотников. Затем раздались взрывы.

Предположительно, в районе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются нейтрализовать угрозу. Однако официальной информации от властей или силовых структур пока не поступало.



Ранее «Радио 1» передавало, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной — он выпускал снаряды ERO2A1 для ВСУ в рамках проекта о военпомощи. В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
Mash: Взорвавшийся в Мурсии завод Rheinmetall выпускал ERO2A1 для ВСУ
31 января 2025, 04:06

Фото: iStock/Victor Golmer

На заводе немецкой компании Rheinmetall, расположенном в испанском городе Мурсия, произошел мощный взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Подорвавшийся завод производил боеприпасы, которые поставлялись ВСУ в рамках военпомощи.
В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Мужчину с ожогами II и III степени госпитализировали в больницу Моралеса Месегера, остальные пострадавшие были доставлены в медучреждение Вирхен-де-ла-Арриксака.

После взрыва на территории завода начался масштабный пожар, который охватил более 2000 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.

«25 января прошлого года на этом же предприятии также произошла авария. Тогда воспламенились компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов», — уточняет Mash.
Компания Rheinmetall является одним из крупнейших поставщиков вооружения для Украины. С ее заводов, расположенных в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии, украинской армии поставлялись 155-мм снаряды ERO2A1.

Ранее «Радио 1» передавало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.

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Силы РФ уничтожили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами
МО РФ: ПВО РФ за два часа устранила 17 БПЛА ВСУ в четырех регионах
31 января 2025, 02:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.
По данным МО России, атаки ВСУ отражались с 19:50 до 22:00 по московскому времени. Основная часть атак пришлась на Курскую область, где сбили 11 беспилотников. Еще по два аппарата были нейтрализованы над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ своевременно обнаружили и уничтожили беспилотники в одном из районов региона, а также в небе над Воронежем. Пострадавших людей и разрушенных объектов зарегестрировано не было.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил он в своем Telegram-канале 30 января в 23:35 ночи.
Ранее «Радио 1» передавало, что молодая учительница в Британии погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу.

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Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области
30 января 2025, 22:38

Фото: istockphoto/fortton

Удары зафиксированы в порту Измаила под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы», — пояснил подпольщик.

Перед этим была информация о том, что американская нацразведка хочет содействовать диалогу по украинскому конфликту. Кандидат на пост разведывательного ведомства Тулси Габбард назвала спецкомитету по разведке свою основную задачу. Читайте подробней в материале «Радио 1».

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#россия
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#конфликт
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#вс рф
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Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине
30 января 2025, 20:56

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Переговорам по Украине намеревается содействовать американская национальная разведка. Такое заявление сделала кандидат на пост главы ведомства Тулси Габбард.
«В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров», — сказано в ее письменных ответах для спецкомитета по разведке Сената американского Конгресса.
Габбард резюмировала, что ее задача заключается в обеспечении президента точными разведданными, а не в диктовке конкретных политических условий.

Ранее сообщалось, кто призвал Украину к прекращению огня с Россией.

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#война
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Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель призвала Украину прекратить огонь
30 января 2025, 20:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украине нужно незамедлительно прекратить огонь с РФ, заявила в материале для издания Time бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Прекращение огня могло бы позволить Украине исцелиться, перестроиться. Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления», — подчеркнула Мендель.
Она отметила, что стремление к прекращению огня нельзя назвать слабостью. Украинские власти, по словам Мендель, должны исходить из прагматичности. Она считает, что капитуляция нужна, чтобы обеспечить Украине и ее поколениям лучшее будущее.

Перед этим стало известно, кто из политиков назвал Украину вымышленной страной.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал Украину вымышленной страной
30 января 2025, 19:49

Фото: iStock/alzay

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленной страной, которая будет разделена на части между другими государствами. Об этом Джеорджеску сообщил в эфире интервью на YouTube-канале Cristoiu TV.
Он отметил, что Украину «100% ждет разделение». По мнению политика, данный процесс неизбежен.

Джеорджеску добавил, что сегодня мир меняется, а вместе с ним меняются и границы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина неизбежно распадется и у этого процесса есть варианты развития. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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В Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мирный житель
30 января 2025, 19:28

Фото: iStock/undefined undefined

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в Курской области. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ранения во время прилета получил хозяин дома в деревне Воронок Рыльского района. На данный момент добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего.

Вражеские удары также пришлись поселку Коренево и деревне Секерино, заключил Хинштейн.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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На Западе ответили, чего хочет Европа от России
Боуз: Европа хочет покупать российский газ после поражения в прокси-войне
30 января 2025, 18:40

Фото: istockphoto/simpson33

Европа снова хочет покупать российские энергоносители, поскольку прокси-война Запада против РФ на Украине провалена. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — написал публицист, комментируя заголовок материала Financial Times.
С 1 января Владимир Зеленский прекратил газовый транзит через Украину в Европу, не пожелав продлевать соответствующий договор. Действия Зеленского вызвали негативную реакцию в Европе.

Перед этим стало известно, куда речи Владимира Зеленского привели Украину.

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«Он бредит»: на Западе раскрыли, куда привели Украину высказывания Зеленского
Миршаймер: Зеленский привел Украину к краху своими необъективными высказываниями
30 января 2025, 18:24

Фото: istockphoto/reflection_art

Необъективные слова Владимира Зеленского привели Украину к упадку. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive рассказал профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Эксперт считает, что Зеленский ушел далеко от реальности.
«Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — пояснил аналитик.
Миршаймер добавил, что роль Зеленского — ведущая в разрушении Украины, и это необходимо осознавать. Именно Зеленский, по словам Миршаймера, отказался от диалога с Россией в начале спецоперации.

По мнению профессора, текущие речи Зеленского о решающей роли республиканца Дональда Трампа говорят о неадекватности главы киевского режима.

Ранее стало известно, почему Зеленский не хочет отступать.

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