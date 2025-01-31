SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ

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Волгоградская область вновь оказалась под угрозой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители сообщают о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые признаки атаки стали заметны около трех часов ночи, когда в небе послышался звук пролетающих беспилотников. Затем раздались взрывы.
Предположительно, в районе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются нейтрализовать угрозу. Однако официальной информации от властей или силовых структур пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной — он выпускал снаряды ERO2A1 для ВСУ в рамках проекта о военпомощи. В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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Предположительно, в районе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются нейтрализовать угрозу. Однако официальной информации от властей или силовых структур пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной — он выпускал снаряды ERO2A1 для ВСУ в рамках проекта о военпомощи. В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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Мария Моисеева