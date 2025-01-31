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Военный ВС РФ раскрыл новую тактику ВСУ под Курском

ВСУ в Курской области стали чаще применять американские танки
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

В окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области ВСУ начали использовать гусеничную технику для передвижения. Оператор расчета ударных беспилотных летательных аппаратов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива сообщил РИА Новости о заметных изменениях в тактике украинских военных.
По его словам, еще несколько дней назад украинские военнослужащие передвигались на бронированных и гражданских автомобилях, однако в последнее время их активность снизилась.

«Мы фиксируем, что они стали более осторожными, меняют маршруты и используют гусеничные машины, такие как М113, «Брэдли» и «Абрамс»,» — отметил он.



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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«‎Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском
Пленный боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве в Русском Поречном
31 января 2025, 07:45

Фото: iStock/SB Arts Media

Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко заявил, что бойцы ВСУ, совершившие нападение на село Русское Поречное в приграничной Курской области, жестоко обращались с мирными жителями, включая избиения, насилие и убийства. Об этом информирует РИА Новости.
Боевик сообщил, что с первого дома они перешли во второй, где находилась одна женщина и двое мужчин. По его словам, мужчин убили, одному из них порезали руки, это сделал старший их группы. Он также рассказал, что девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили.

Кроме того, он сообщил, что вместе с другими боевиками в первом доме они нанесли побои и изнасиловали девушку в возрасте 18 — 20 лет.

«Я её поставил на колени, руки за голову, и застрелил», — добавил Фабрисенко.

Ранее стало известно, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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49 украинских БПЛА перехвачены над российскими регионами за ночь
31 января 2025, 07:32

Фото: iStock/PavelRodimov

За ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью — 25 аппаратов. Также в Волгоградской области было уничтожено восемь беспилотников, шесть — в Курской области, четыре — в Ярославской области.

Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#вс рф
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Ужасающие преступления под Курском: 5 солдат ВСУ обвиняются в убийствах и изнасилованиях
СК: пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области
31 января 2025, 07:19

Фото: iStock/Irina Piskova

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, пятеро боевиков, среди которых старший солдат Евгений Фабрисенко и военнослужащие с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник» и «Художник», вторглись на территорию региона в сентябре 2024 года.

В ходе следствия установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, группа военнослужащих обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8 женщин, которые также были убиты после этого.

Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях. По словам Петренко, тела убитых были скрыты в подвалах частных домов.

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#бпла
#взрывы
#ск рф
#всу
#вс рф
#солдат
#тела
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SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ
31 января 2025, 05:39

Фото: iStock/RamonCast

Волгоградская область вновь оказалась под угрозой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители сообщают о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые признаки атаки стали заметны около трех часов ночи, когда в небе послышался звук пролетающих беспилотников. Затем раздались взрывы.

Предположительно, в районе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются нейтрализовать угрозу. Однако официальной информации от властей или силовых структур пока не поступало.

Ранее «Радио 1» передавало, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной — он выпускал снаряды ERO2A1 для ВСУ в рамках проекта о военпомощи. В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
Mash: Взорвавшийся в Мурсии завод Rheinmetall выпускал ERO2A1 для ВСУ
31 января 2025, 04:06

Фото: iStock/Victor Golmer

На заводе немецкой компании Rheinmetall, расположенном в испанском городе Мурсия, произошел мощный взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Подорвавшийся завод производил боеприпасы, которые поставлялись ВСУ в рамках военпомощи.
В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Мужчину с ожогами II и III степени госпитализировали в больницу Моралеса Месегера, остальные пострадавшие были доставлены в медучреждение Вирхен-де-ла-Арриксака.

После взрыва на территории завода начался масштабный пожар, который охватил более 2000 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.

«25 января прошлого года на этом же предприятии также произошла авария. Тогда воспламенились компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов», — уточняет Mash.
Компания Rheinmetall является одним из крупнейших поставщиков вооружения для Украины. С ее заводов, расположенных в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии, украинской армии поставлялись 155-мм снаряды ERO2A1.

Ранее «Радио 1» передавало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.

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Силы РФ уничтожили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами
МО РФ: ПВО РФ за два часа устранила 17 БПЛА ВСУ в четырех регионах
31 января 2025, 02:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.
По данным МО России, атаки ВСУ отражались с 19:50 до 22:00 по московскому времени. Основная часть атак пришлась на Курскую область, где сбили 11 беспилотников. Еще по два аппарата были нейтрализованы над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ своевременно обнаружили и уничтожили беспилотники в одном из районов региона, а также в небе над Воронежем. Пострадавших людей и разрушенных объектов зарегестрировано не было.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил он в своем Telegram-канале 30 января в 23:35 ночи.
Ранее «Радио 1» передавало, что молодая учительница в Британии погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу.

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Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области
30 января 2025, 22:38

Фото: istockphoto/fortton

Удары зафиксированы в порту Измаила под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы», — пояснил подпольщик.

Перед этим была информация о том, что американская нацразведка хочет содействовать диалогу по украинскому конфликту. Кандидат на пост разведывательного ведомства Тулси Габбард назвала спецкомитету по разведке свою основную задачу. Читайте подробней в материале «Радио 1».

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#новости
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Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине
30 января 2025, 20:56

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Переговорам по Украине намеревается содействовать американская национальная разведка. Такое заявление сделала кандидат на пост главы ведомства Тулси Габбард.
«В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров», — сказано в ее письменных ответах для спецкомитета по разведке Сената американского Конгресса.
Габбард резюмировала, что ее задача заключается в обеспечении президента точными разведданными, а не в диктовке конкретных политических условий.

Ранее сообщалось, кто призвал Украину к прекращению огня с Россией.

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#мир
#россия
#украина
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#переговоры
#новости
#разведка
#война
#сво
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Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель призвала Украину прекратить огонь
30 января 2025, 20:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украине нужно незамедлительно прекратить огонь с РФ, заявила в материале для издания Time бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Прекращение огня могло бы позволить Украине исцелиться, перестроиться. Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления», — подчеркнула Мендель.
Она отметила, что стремление к прекращению огня нельзя назвать слабостью. Украинские власти, по словам Мендель, должны исходить из прагматичности. Она считает, что капитуляция нужна, чтобы обеспечить Украине и ее поколениям лучшее будущее.

Перед этим стало известно, кто из политиков назвал Украину вымышленной страной.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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