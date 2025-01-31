Военный ВС РФ раскрыл новую тактику ВСУ под Курском

Фото: iStock/fortton
В окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области ВСУ начали использовать гусеничную технику для передвижения. Оператор расчета ударных беспилотных летательных аппаратов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива сообщил РИА Новости о заметных изменениях в тактике украинских военных.
По его словам, еще несколько дней назад украинские военнослужащие передвигались на бронированных и гражданских автомобилях, однако в последнее время их активность снизилась.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ
Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области
«Мы фиксируем, что они стали более осторожными, меняют маршруты и используют гусеничные машины, такие как М113, «Брэдли» и «Абрамс»,» — отметил он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ
Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области
Дарья Осипова