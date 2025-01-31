Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной

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На заводе немецкой компании Rheinmetall, расположенном в испанском городе Мурсия, произошел мощный взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Подорвавшийся завод производил боеприпасы, которые поставлялись ВСУ в рамках военпомощи.
В результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Мужчину с ожогами II и III степени госпитализировали в больницу Моралеса Месегера, остальные пострадавшие были доставлены в медучреждение Вирхен-де-ла-Арриксака.
После взрыва на территории завода начался масштабный пожар, который охватил более 2000 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
Ранее «Радио 1» передавало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.
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После взрыва на территории завода начался масштабный пожар, который охватил более 2000 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
«25 января прошлого года на этом же предприятии также произошла авария. Тогда воспламенились компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов», — уточняет Mash.Компания Rheinmetall является одним из крупнейших поставщиков вооружения для Украины. С ее заводов, расположенных в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии, украинской армии поставлялись 155-мм снаряды ERO2A1.
Ранее «Радио 1» передавало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.
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Мария Моисеева