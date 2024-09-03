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Ужасы Украины: 13-летнюю девочку изнасиловали боевики «Азова»*

В ДНР 13-летнюю девочку изнасиловали боевики батальона «Азов»*
03 сентября 2024, 01:38
istock/Pawel Kacperek

istock/Pawel Kacperek

Боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.

«Это не просто изнасилование, это ужас и геноцид украинского народа, который творится прямо на наших глазах», — заявил боец, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Ранее сообщалось, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». «Нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».



Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.

*Запрещенная в России организация.

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#изнасилование
#украина
#всу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и других областях
03 сентября 2024, 00:44

istock/Harry Wedzinga

Вечером 2 сентября в пяти украинских областях — Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской — была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в 21:58 (совпадает с мск) в Сумской области.
Позднее, в 22:46, тревогу объявили в Черниговской области, после чего сигнал распространился на Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. Воздушная тревога стала регулярным событием в украинских регионах, нередко охватывая всю страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с Вооружёнными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Атаку украинских БПЛА отражают ПВО у аэродрома в Твери
Украинские беспилотники пытаются атаковать аэродром в Твери
03 сентября 2024, 00:09

Фото: Istockphoto/ Chesky_W

Украинские БПЛА атаковали аэродром в тверском микрайоне Мигалово. Сейчас там работает ПВО, сообщают местные жители ночью со 2 на 3 сентября.
Жители Тверской области сообщают о взрывах и выкладывают кадры со стрельбюой по дронам, которые пытаются атаковать аэродром. По предварительным данным, хлопки начали раздаваться на окраине Твери после 23:00, сообщает Telegram-канал Shot. Официальных комментариев местных властей по поводу атаки беспилотников на Тверь пока нет.

Ранее ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, снаряды повредили линии электропередач, частные дома, автомобили и автобус.

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#тверская область
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В подконтрольной Украине части Запорожья прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
02 сентября 2024, 23:51

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом вечером 2 сентября сообщил глава администрации захваченных ВСУ районов Запорожской области Иван Федоров.
По данным украинских СМИ на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена тревога. Сообщается только о звуках взрыва, но на каком объекте и что произошло – точной информации нет.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогу референдума в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает бомбить территорию. Сейчас военным силам Украины подконтрольны бывший областной центр – город Запорожье. Более 70% региона находятся под защитой России.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Ракета ударила по позициям в ВСУ в Харькове вечером 31 августа.

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#киев
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Мэр Харькова: Россия впервые применила нетипичную ракету «Гром-Э1»
Украина заявила о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» в Харькове
02 сентября 2024, 22:32

Фото: Istockphoto/ Alex-S

Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Об этом заявил сентября мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале.
По сообщению Терехова «нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».

Местные СМИ сообщают, что ракета поразила захваченный 3-й штурмовой бригадой ВСУ торговый центр, который превратили в военный объект.

«Гром-Э1» – это универсальная управляемая крылатая ракета класса «воздух – поверхность» с наведением по спутнику. Отличается высокоточным поражением наземных и надводных целей. «Гром возмездия», как нарекли ракету военные, приняли на вооружение в 2012 году. Впервые ее продемонстрировали Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». «Гром-Э1» предназначена для боевых самолетов всех типов, включая МиГ-35, Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

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#украина
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Гладков: ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области
02 сентября 2024, 19:20

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи. Оба были доставлены в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. Им оказана необходимая медицинская помощь, теперь они будут проходить лечение амбулаторно.

Также часть Шебекино и село Муром временно остались без электроснабжения.

Кроме того, ударами ВСУ повреждены легковой автомобиль и три частных дома в селе Тишанка.

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#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области от атак ВСУ пострадали два мирных жителя
02 сентября 2024, 19:14

Фото: Минздрав МО

Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.
«В Шебекино ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины – поверхностная рана шеи», – написал Гладков.

Обоих пострадавших доставили в центральную районную больницу.

В городе снаряды повредили фасад здания пожарно-спасательной части, крышу административного здания, автобус и две легковые машины. Также есть обрыв на ЛЭП, из-за чего часть города осталась без света.

Село Тишанка Волоконовского района боевики обстреляли из минометов – в домах выбиты окна, разбиты фасады и повреждена машина. В Грайворонском округе обстрел попало село Дроновка. Там артснаряды повредили фасады, крыши и заборы домов. А в селе Замостье возле частного дома взорвался дрон-камикадзе, из-за чего загорелась сухая трава. С огнем сейчас борются пожарные.

Дальнейшая информация о пострадавших уточняется, написал Гладков.

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#всу
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Российский боец с позывным «Йети» месяц выживал без еды под Клещеевкой
02 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В 1307-м мотострелковом полку ВС РФ рассказали о чудесном спасении российского бойца с позывным «Йети», который почти месяц выживал без еды под обстрелом ВСУ под Клещеевкой.
По данным RT, в начале августа российские военные прочесывали местность и встретили 51-летнего солдата. Сначала предположили, что это украинский солдат, однако он оказался бойцом из ЛНР, членом спецназа «Ахмат».

Оказалось, что мужчина во время боевых действий отбился от сослуживцев, остался без обуви, еды и связи в поле, которое было под контролем ВСУ и регулярно простреливалось. Выбраться самостоятельно он оттуда не мог, так как был сильно ослаблен и провел там почти месяц, пил дождевую воду.

Российские бойцы помогли «Йети» эвакуироваться из опасного района под обстрелами противника. Мужчину сразу отправили в госпиталь, врачи его лечат, а его жизни ничего не угрожает.

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#военные
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В Верховной раде испугались серии катастроф после потери Красноармейска
Депутат Рады: потеря Красноармейска может привести ВСУ к серии катастроф
02 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Irina Piskova

В случае утери ВСУ Красноармейска (украинское название – Покровск), не произойдёт однозначного обвала фронта. Об этом заявил секретарь верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что это может привести к «серии катастроф» и поражению ВСУ.
Никакой катастрофы в случае потери Красноармейска со стопроцентной вероятностью не произойдёт. Однако теперь важно сделать так, чтобы это не привело серии катастроф, повлекших за собой дальнейшие поражения, оговорившись заявил депутат в беседе с NV.

Ранее в Верховной раде заявили, что ситуация под Красноармейском катастрофическая. Там была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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#украина
#верховная рада
#всу
#сво
#вс рф
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Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ
Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
02 сентября 2024, 17:48

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что атака ВСУ на Курскую область не облегчила положение армии в Донбассе. Его слова приводит информагентство Укринформ.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ВСУ испытывают трудности на Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях. Однако в Киеве считают, что операция под Курском всё ещё может оказать влияние на положение войск на данных участках фронта.

Днём ранее главнокомандующий армией Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях боёв с ВС РФ остаётся довольно сложной для Киева.

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