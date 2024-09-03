Ужасы Украины: 13-летнюю девочку изнасиловали боевики «Азова»*

istock/Pawel Kacperek
Боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.
«Это не просто изнасилование, это ужас и геноцид украинского народа, который творится прямо на наших глазах», — заявил боец, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.Ранее сообщалось, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». «Нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.
*Запрещенная в России организация.
Читайте также:
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Гладков: ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области
Российский боец с позывным «Йети» месяц выживал без еды под Клещеевкой
Елена Перлова