18 мая 2026, 14:57

Сенатор Джабаров: Европа должна заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ

Руководства европейских стран должны заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае последствия могут быть «самыми ужасными». Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.





По его словам, киевский режим на Украине на сегодняшний день не способен на заключение мирного договора с Россией. Нынешним властям не о чем говорить с Москвой.





«Европа должна понять: последствия могут быть самыми ужасными. Пусть они заставят тех, кого они кормят уже много лет, тех, кого они вооружают не первый год, заставят их остановиться и, самое главное, заставят их сесть за стол переговоров», — отметил Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».