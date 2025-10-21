Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ нанесли удар по заводу, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Предприятие находится в Днепропетровской области. Речь идет о производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, расположенного в Павлограде. В результате удара были уничтожены три корпуса, отметил Рогов.
Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали сотни иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
