Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

21 октября 2025, 19:56

Рогов: ВС России нанесли удар по производству ракет «Нептун» и «Гром-2»

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

ВС РФ нанесли удар по заводу, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, информирует РИА Новости.