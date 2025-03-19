«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём Telegram-канале назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа значимым и бесспорным шагом вперёд.
По его мнению, стороны продемонстрировали ориентацию на результат, избегая бессмысленного противостояния.
Косачев подчеркнул, что диалог прошёл в конструктивном ключе, в отличие от ранее навязываемых сценариев, где от России требовали принимать условия без обсуждения. Ни Москва, ни Вашингтон не стали действовать в парадигме «ультиматумов по-европейски», таких как требование 30-дневного перемирия. Вместо этого стороны сосредоточились на поиске комплексного решения конфликта.
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Косачев подчеркнул, что диалог прошёл в конструктивном ключе, в отличие от ранее навязываемых сценариев, где от России требовали принимать условия без обсуждения. Ни Москва, ни Вашингтон не стали действовать в парадигме «ультиматумов по-европейски», таких как требование 30-дневного перемирия. Вместо этого стороны сосредоточились на поиске комплексного решения конфликта.
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«Главное впечатление — диалог, а не два монолога. (....) Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты», — указал вице-спикер Совфеда.Особо Косачев выделил конкретные шаги России в энергетической и гуманитарной сферах, которые, по его словам, подтверждают готовность Москвы к диалогу. В отличие от Киева, ограничившегося декларациями о перемирии, Россия демонстрирует действия, а не пустые обещания.
«Это не ультиматум, а личный пример», — резюмировал Косачев.Читайте также:
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Мария Моисеева