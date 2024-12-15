В США раскрыли новый план относительно украинского конфликта

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Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что заморозка конфликта на Украине даст США шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии», — обратил внимание Брайан Берлетик.
Бывший морпех уточнил, что Соединённые Штаты Америки хотят подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем в своем противостоянии Российской Федерации, Китаю и Ирану.
У избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования украинского конфликта. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, бывший директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.
Гренелл хочет создать автономные зоны на востоке Украины. План Келлога — прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Согласно предложению Вэнса, нужно демилитаризовать линию демаркации между РФ и Украиной и гарантировать для Москвы, что Киев не вступит в НАТО.
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