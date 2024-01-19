В России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины

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Глава комитета по законодательству Государственного совета Крыма Сергей Трофимов заявил, то необходимо взять под контроль новые территории Украины. Такое заявление он сделал после высказываний бывшего главнокомандующего НАТО Филиппа Бридлава о необходимости атаковать полуостров. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Трофимова, угрозы Запада о нанесении ударов по Крыму вынуждают РФ расширять зону проведения специальной военной операции.
«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — цитирует издание слова Трофимова.
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Алина Юрчак