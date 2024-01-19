В России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины

Большие надежды Киев и его спонсоры на Западе возлагали на кассетные боеприпасы, которые союзники поставляют Украине с июля 2023 года, хотя сами же признают их запрещёнными. Однако эти надежды не оправдались, в том числе из-за новой тактики российских военных.