В подмосковной Истре ВС РФ подняли в небо вертолеты для уничтожения дронов
В Истринском районе Подмосковья российская армия подняла в небо вертолеты для уничтожения вражеских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, как вертолеты выпускают ракеты по вражеским целям. После этого через некоторое время раздаются взрывы. При этом в небе видны яркие вспышки. О пострадавших и разрушениях в результате происшествия пока неизвестно.
Напомним, что в ночь на 19 июля беспилотники массово атаковали Московскую область. На подлете к столице с полуночи было сбито 13 вражеских дронов. Обломки БПЛА упали в частный сектор в Зеленограде.
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