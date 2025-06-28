Актер из «Улиц разбитых фонарей» Алферов умер в зоне спецоперации
Актер Вадим Алферов, сыгравший в сериале «Улица разбитых фонарей», погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
Отмечалось, что в октябре 2024 года актер подписал контракт с Минобороны РФ и присоединился к мотострелковому полку, который отправился в Курскую область. На фронте Алферов откликался на позывной Артист.
В ноябре артиста отправили на боевое задание, а в декабре военкомат известил о пропаже без вести. Тело Алферова опознали лишь 7 мая 2025 года, его похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Актер снимался в сериалах «Первый отдел», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила». Еще он работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».
Ранее сообщалось, что участники движения «Сорок сороков» потребовали отменить мероприятие с певицей Манижей, которое запланировано в одном из столичных баров на 29 июня.
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