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В администрации Трампа требуют отставки Зеленского

Bloomberg: некоторые советники Трампа хотят отставки Зеленского
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Некоторые советники президента США Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.
«Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с незаконно занимаемого им поста президента Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сам Трамп придерживается менее жестких взглядов.

Тем временем The New York Times пишет, что Трамп 3 марта запланировал встречу с членами своей команды по нацбезопасности, на которой планируется обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Так, главной темой станет вопрос военной поддержки Киева, которую одобрили при прошлом президенте США. Возможно, её приостановят или вовсе отменят.

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Стармер заявил, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине
03 марта 2025, 08:35

Фото: iStock/nevenmn

Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине, передает Yahoo News.
По его словам, «в конечном счете» Москва будет принимать участие в соглашении. Британский премьер отметил, что у предыдущего соглашения о прекращении огня не было поддержки, по этой причине оно было нарушено.

Стармер добавил, что при заключении нового соответствующего документа необходимо избегать подобной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названы последствия возможной отправки британских военных на Украину
Журналист Боуз: армию Британии ждет уничтожение на Украине
03 марта 2025, 08:32

Фото: iStock/ikholwadia

Армию Великобритании на Украине ждет неминуемое и быстрое уничтожение. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
«Если Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи», — заявил Боуз в соцсети X.

При этом он подчеркнул, что отправка британских солдат на Украину и их гибель лишь послужит для дальнейшего обогащения Владимира Зеленского.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По его словам, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.

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ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы
Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр
03 марта 2025, 08:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ перебрасывают в Часов Яр дополнительные резервы, где сейчас идут тяжелые городские бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности», — рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков». Пушилин уточнил, что такой расклад дел на данном направлении на сегодняшний день «устраивает».

По словам главы ДНР, российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя, а после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск, уверен Пушилин.

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«Большая трагедия, о которой все молчат»: На Украине хотят скрыть гибель боевиков ВСУ после удара «Искандера»

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Вэнс перевез семью в тайное место после столкновения с протестующими в Вермонте
03 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/ablokhin

Вице-президенту США Джею Ди Вэнсу пришлось перевезти свою семью в «неизвестное место» после того, как он столкнулся с проукраинскими активистами во время семейной поездки на горнолыжный курорт, пишет The New York Post.
Протестующие встретили Вэнса на горнолыжном курорте, где он отдыхал с семьей, держа плакаты с лозунгами в поддержку Украины. Также на плакатах были надписи: «Трамп служит Путину», «национальный позор» и даже призыв «уехать кататься на лыжах в Россию». Таким образом активисты выразили свое недовольство перепалкой Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Семья американского вице-президента тогда приняла все необходимые меры предосторожности и сменила место размещения, уехав в неизвестном направлении вместо запланированного заселения в четырехзвездочный отель возле Шугарбуша.

При этом президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии поддержали Вэнса, отметив, что он защитил национальные интересы американцев.

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«Большая трагедия, о которой все молчат»: На Украине хотят скрыть гибель боевиков ВСУ после удара «Искандера»
На Украине хотели скрыть гибель военных после удара «Искандера» по полигону
03 марта 2025, 07:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские СМИ пишут о массовой гибели солдат ВСУ после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов.

«01.03.2025 года на одном из полигонов Днепропетровщины по вине конкретных офицеров случилась трагедия! Во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер», в результате чего погибло и было ранено большое количество наших украинских воинов», — написал экс-нардеп Игорь Мосийчук* в Telegram-канале.

При этом официально на Украине инцидент не прокомментировали, о попадании по полигону информации также не было.

Тем временем в украинских пабликах распространяется сообщение украинского боевика, который заявил, что погибли 50 военных.
Другое издание, поддерживающее ВСУ, пишет, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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