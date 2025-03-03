В администрации Трампа требуют отставки Зеленского

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Некоторые советники президента США Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.
«Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с незаконно занимаемого им поста президента Украины», — говорится в сообщении.При этом отмечается, что сам Трамп придерживается менее жестких взглядов.
Тем временем The New York Times пишет, что Трамп 3 марта запланировал встречу с членами своей команды по нацбезопасности, на которой планируется обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Так, главной темой станет вопрос военной поддержки Киева, которую одобрили при прошлом президенте США. Возможно, её приостановят или вовсе отменят.
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Элина Позднякова