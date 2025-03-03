Владимир Зеленский
Конфликт Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показал, что глава киевского режима плохо понимает в дипломатии. В этом уверен публицист National Interest Ахмед Чарай.
«Владимир Зеленский не сделал "домашнего задания" перед заходом в Овальный кабинет вместе с президентом Трампом и его заместителем Джей Ди Вэнсом», — заявил Чарай.
Он добавил, что Зеленский должен был подписать договор по редкоземельным металлам, который крайне важен для экономики Украины. Но вместо этого его выгнали из Белого дома после спора с Трампом. В итоге Зеленский уехал униженным, выбрав конфронтацию вместо переговоров, уверен публицист.
«Если бы Зеленский изучал историю дипломатии, он бы понял, что обо всем можно договориться», — заключил Чарай.
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Элина Позднякова