В администрации Трампа высказались о его красных линиях по Украине

Левитт: президент США Трамп не хочет проводить красные линии РФ по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить «красные линии» в вопросе урегулирования на Украине в отношениях с Россией.



По её словам, она не станет с этой трибуны очерчивать границы для Трампа или говорить от его имени, однако он призывал Киев и Москву напрямую обсуждать гуманитарные вопросы, и в этом направлении уже видны подвижки.

Левитт также обратила внимание, что после прямых переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле состоялись несколько обменов военнопленными.

Ранее она сообщала, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной.

