В администрации Трампа высказались о его красных линиях по Украине

12 августа 2025, 22:16

Левитт: президент США Трамп не хочет проводить красные линии РФ по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить «красные линии» в вопросе урегулирования на Украине в отношениях с Россией.