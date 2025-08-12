В администрации Трампа высказались о его красных линиях по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить «красные линии» в вопросе урегулирования на Украине в отношениях с Россией.
По её словам, она не станет с этой трибуны очерчивать границы для Трампа или говорить от его имени, однако он призывал Киев и Москву напрямую обсуждать гуманитарные вопросы, и в этом направлении уже видны подвижки.
Левитт также обратила внимание, что после прямых переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле состоялись несколько обменов военнопленными.
Ранее она сообщала, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной.
