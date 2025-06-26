В аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения на полеты

26 июня 2025, 03:02

Фото: iStock/skyNext

В московском аэропорту Внуково и в воздушной гавани Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.





Введение временных ограничений на работу аэропортов было связано с обеспечением безопасности полетов. Первым возобновил работу столичный аэропорт Внуково.





«В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале в 2:30 по мск.