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В аэропорту Новокузнецка на пять часов задержали вылет рейса в Сочи

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Из-за закрытия аэропорта в Сочи в воздушной гавани Новокузнецка на несколько часов задержался прилёт и вылет авиарейса в Сочи.
По данным Росавиации, в аэропорту в Сочи в 1:47 по московскому времени ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла.

Согласно данным электронного табло, прибытие самолёта Nordwind Airlines из Сочи ожидается в 13:25, а вылет обратно — в 14:30 вместо 9:25 по расписанию, пишет «Сiбдепо».

Ограничения в аэропорту в Сочи сняли в 08:00 по московскому времени.

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Минобороны: Российские военные освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области
МО РФ: Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
26 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. Деревня и село находятся в Суджанском районе российского региона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. От деревни Орловки до районного центра — 18 километров по прямой. Населённый пункт входит в состав Погрбского сельсовета.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».

Вооружённые силы РФ продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области. Ранее сообщалось, что до полного окружения группировки частей ВСУ под Суджей российским военным осталось преодолеть всего 11 километров. После взятия Орловки и Погребков это расстояние ещё сократилось.

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#курская область
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«Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО
Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО
26 февраля 2025, 13:01

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Старшая медсестра и старший сержант Мария Баньковская рассказала о своей работе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Сначала она была в Сирии, а сейчас спасает российских бойцов в зоне СВО.

«Нужно быстрее оценить состояние ребят — кого подать быстрее на операционный стол, кого — в анестезиологию, кого — в реанимацию», — рассказала медик в беседе с RT.

Она пояснила, что хотела работать в медицине с самого детства. А вот пойти в армию вышло спонтанно. По словам медика, ей захотелось попробовать себя еще в чем-то.

Старший сержант награждена медалями «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть» I степени.

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#сирия
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Российская армия почти окружила Суджу
26 февраля 2025, 11:19

Фото: iStock/ fortton

До полного окружения Суджи росссийской армии осталось меньше 11 км — это линия от Свердликово до Куриловки вдоль госграницы. Внутри в ожидании «котла» порядка 2000 бойцов ВСУ, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что за последние пять дней бойцы ВС РФ зачистили или освободили пять населённых пунктов Курской области, среди которых Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. В настоящий момент бои ведутся в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а еще неподалеку от Гуево и Махновки.

Ключевая задача российских военных на сегодня — взять под контроль так называемую «линию жизни» Вооруженных сил Украины. Это единственная на оккупированной местности асфальтированная дорога между Юнаковкой и Суджей. Военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты отмечали, что к настоящему моменту передвижение бойцом ВСУ по ней значительно осложнено — у украинской армии нет возможности оперативно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы боеприпасов и топлива.

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#всу
#вс рф
#курская область
#военные
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Массированная атака на Туапсе, кольцо для ВСУ в Курской области, зачистка Лебедевки: последние новости СВО
26 февраля 2025, 10:03

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях. Успехи зафиксированы в Курской, Сумской и Донецкой областях. ВСУ демонстрируют способность к контратакам, однако теряют личный состав и откатываются назад. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали Туапсе


ВСУ атаковали Туапсе, в результате чего в небе прогремело более 40 взрывов. Системы ПВО успешно сбили дроны, однако обломки нескольких из них упали на частные дома в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Местные жители сообщают, что над Чёрным морем были видны яркие вспышки от работы ПВО. Это, вероятно, одна из самых крупных атак ВСУ на город за всё время.

После уничтожения нескольких беспилотников обломки упали на жилые участки. В одном из домов в Темрюкском районе выбило стекла и повредило крышу другого домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после падения обломков, начался пожар, который был оперативно потушен, однако стоявшая рядом машина сгорела. В селе Джигинка, расположенном под Анапой, обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Названо условие, при котором Маск отключит украинцам Starlink
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Курская область


На Курском направлении российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг города Суджа. Населенный пункт Погребки полностью перешел под контроль ВС РФ, а бои продолжаются в окрестностях сел Большая и Малая Сорочины. Наступление также активно развивается в других районах: Лебедевка, Журавка, Новенькое и западнее Куриловки остаются в центре внимания.

Особенно значительный успех достигнут в Лебедевке, где противник потерпел поражение, и сейчас идет процесс зачистки территории. Расстояние от этого села до реки Казачья Локня, важного рубежа в данном районе, составляет около километра, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.


Запорожское направление


На Запорожском фронте российские подразделения добились значительных успехов в районе Пятихаток. После освобождения и полной зачистки населённого пункта бойцы ВС РФ начали наступление в направлении Лобкового и Степового. Согласно источникам, следующей целью станет зачистка лесного массива между Пятихатками и Лобковым, что лишит Вооруженные силы Украины оперативного пространства для маневров.

В восточном направлении российские войска прилагают усилия для прорыва к селам Щербаки и Малые Щербаки, укрепляя свои позиции в этом районе. В то же время в районе Торецка продолжаются напряжённые позиционные бои. Российские силы сосредоточены на северных и западных окраинах города, где противник удерживает свои оборонительные рубежи. Ситуация остаётся динамичной, однако значительных изменений на линии соприкосновения пока не зафиксировано.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Часовоярское направление


На территории Часов Яра российские войска предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ. Особое внимание сосредоточено на районе Ступочек, где штурмовые группы на мотоциклах провели рейд с целью преодоления укрепленных позиций противника.


Северское направление


На Северском направлении российские силы расширяют зону контроля к западу от Белогоровки. После захвата этого населенного пункта ВСУ столкнулись с серьезным дисбалансом в обороне, что создает условия для дальнейших успехов российских войск. Активные атаки также продолжаются в районе Верхнекаменского — еще одного ключевого укрепленного района противника. Украинские подразделения пытаются стабилизировать фронт, но их усилия пока не приносят значительных результатов.


ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области
ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении отмечены тактические успехи к западу от Макеевки. В районах Ямполовки и Колодези продолжаются позиционные бои, а в Красном Лимане высокоточный авиаудар с использованием корректируемой авиабомбы уничтожил склад боеприпасов для самоходных артиллерийских установок и минометов. Утрата этого объекта значительно ограничивает возможности ВСУ в данном секторе.


Купянское направление


На Купянском участке российские войска расширяют плацдарм к северу от Купянска, с продвижением в районе Кутьковки. Вблизи Фиголевки идут интенсивные бои. Российские штурмовики достигли окраин Кондрашовки, одновременно проводя разведку боем в направлениях Тищенковки и Радьковки. В районе Тополей бойцы ВС РФ успешно очистили лесной массив, продвинувшись на несколько километров к западу от села.

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#сво
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#вс рф
#курская область
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Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город с ловушками
26 февраля 2025, 08:48

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» на харьковском направлении создали «подземный город» для отдыха и подготовки к боевым задачам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В этом укрытии, расположенном на глубине нескольких метров, бойцы могут обслуживать технику, проводить ротацию и анализировать ситуации после боев. Для защиты от атак противника на входах установлены ловушки и скрытые выходы. Это позволяет военнослужащим незаметно атаковать опорные пункты врага и проводить операции в любое время суток.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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