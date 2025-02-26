В аэропорту Новокузнецка на пять часов задержали вылет рейса в Сочи

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Из-за закрытия аэропорта в Сочи в воздушной гавани Новокузнецка на несколько часов задержался прилёт и вылет авиарейса в Сочи.
По данным Росавиации, в аэропорту в Сочи в 1:47 по московскому времени ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла.
Согласно данным электронного табло, прибытие самолёта Nordwind Airlines из Сочи ожидается в 13:25, а вылет обратно — в 14:30 вместо 9:25 по расписанию, пишет «Сiбдепо».
Ограничения в аэропорту в Сочи сняли в 08:00 по московскому времени.
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Согласно данным электронного табло, прибытие самолёта Nordwind Airlines из Сочи ожидается в 13:25, а вылет обратно — в 14:30 вместо 9:25 по расписанию, пишет «Сiбдепо».
Ограничения в аэропорту в Сочи сняли в 08:00 по московскому времени.
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Элина Позднякова