В Краснодарском крае повреждены жилые дома в результате атаки дронов ВСУ

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В Краснодарском крае получили повреждение жилые дома после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 февраля. Об этом пишет Shot.
«Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ», — сообщают в telegram-канале.
На данный момент известно о выбитых стеклах в частном доме в станице Старотитаровской. Также в результате налета дронов повреждена крыша домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после атаки БПЛА, загорелся частный дом, пожар в котором удалось быстро потушить. К тому же обломки беспилотника упали возле частного дома и повредили хозяйственную постройку в селе Джигинка под Анапой. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупреждал о массированной атаке украинских дронов на Крымский мост или Краснодарский край. На первом вводили временное ограничение на движение транспорта.
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Иван Мусатов