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В Сочи ограничена работа аэропорта из-за дронов ВСУ в небе

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту города Сочи ввели ограничение на вылет и прилет самолетов из-за украинских беспилотников в небе. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введен в аэропорту Сочи. Предварительно, из-за БПЛА ВСУ в небе» — пишут в telegram-канале.

Временные ограничения на вылет и прилет самолетов действуют с 01:47 по московскому времени.

Ранее сообщалось о работе ПВО в городе Анапа Краснодарском крае. Местные жители рассказывают о взрывах в небе над регионом.

О налете украинских беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, дроны двигаются в сторону Крымского моста, или Краснодарского края.

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Shot: Минимум пять взрывов прогремело в Анапе на фоне работы ПВО
26 февраля 2025, 02:04

Фото: iStock/Leonid Ikan

В городе Анапа Краснодарского края прогремело не менне пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум пять взрывов прогремело в Анапе Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

По словам местных жителей, всего прогремело от пяти до десяти взрывов. Хлопки были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупредил о запуске с Украины нескольких десятков дронов. Беспилотники направились в сторону Крымского моста, или Краснодарского Края. На первом уже перекрыто движение транспорта.

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Трамп оценил сделку с Украиной по полезным ископаемым в триллион долларов
26 февраля 2025, 01:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Дональд Трамп оценил будущую сделку по украинский редкоземельным металлам в один триллион долларов. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — прокомментировал Трамп будущую сделку между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, что представительства Украины и США договорились о заключении сделки по редкоземельным металлам 25 февраля. Подписание договора запланировано в пятницу. К тому же Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтоне, где они обсудят условия соглашения.

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Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне атаки БПЛА
26 февраля 2025, 01:12

Фото: iStock/Apriori1

Принято решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту. Об этом рассказали в оперативном инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — пишут в telegram-канале.

«Радио 1» писало о сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря, о чем рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом ранее о массированном налете дронов с Украины предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, беспилотники направились в сторону Крымского моста или в Краснодарский край.

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Над Черным морем уничтожено четыре украинских беспилотника. Ранее о массированном налете предупреждал Рогов
Развожаев: над Черным морем уничтожено четыре беспилотника
26 февраля 2025, 00:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над акваторией Черного моря было уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Развозжаев отметил, что на данный момент в регионе продолжается контроль обстановки. Дроны удалось ликвидировать на большой высоте.

Ранее о массированном налете беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в сторону Краснодарского края или Крымского моста направилось свыше 40 БПЛА.

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#чёрное море
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Трамп согласился с идеей по размещению миротворцев на Украине
Трамп: на Украине потребуется разместить миротворцев, устраивающих всех
26 февраля 2025, 00:42

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворческий контингент, который будет приемлем для обеих сторон. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Нам также нужны миротворцы», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Диалог политиков запланирован на 28 февраля. Отмечается, что стороны будут обсуждать подписание сделки по добыче полезных ископаемых, которое ранее согласовали представительства Украины и США.

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