В Сочи ограничена работа аэропорта из-за дронов ВСУ в небе

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В аэропорту города Сочи ввели ограничение на вылет и прилет самолетов из-за украинских беспилотников в небе. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введен в аэропорту Сочи. Предварительно, из-за БПЛА ВСУ в небе» — пишут в telegram-канале.
Временные ограничения на вылет и прилет самолетов действуют с 01:47 по московскому времени.
Ранее сообщалось о работе ПВО в городе Анапа Краснодарском крае. Местные жители рассказывают о взрывах в небе над регионом.
О налете украинских беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, дроны двигаются в сторону Крымского моста, или Краснодарского края.
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