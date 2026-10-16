В Академии ГПС МЧС России прошёл концерт «Мой герой — моя память»

16 октября 2026, 17:39

Фото: пресс-служба Академии ГПС МЧС России

Академия ГПС МЧС России 9 октября приняла концертную программу «Мой герой — моя память». Мероприятие прошло в рамках международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» и было посвящено Дню разгрома советских войск в битве за Кавказ (1943 год).





Перед концертом в фойе Академии открылась интерактивная выставка «Зал воинской славы» от Центра «Воин». В программе выступили Надежда Крыгина, Нина Шацкая, Феликс Царикати, Евгения Афанасьева, Харитон Руденко, Илья Ушуллу, Кирилл Еропов, Большой детский хор им. В. С. Попова, Ансамбль имени В. С. Локтева и другие коллективы.



Они исполнили песни военных лет и хореографические номера. Среди гостей присутствовали Алексей Верещагин, Руслан Нагиев, Тимофей Лагутин, представители МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФТС и участники СВО.

«Мы хотим, чтобы память о героях звучала не только в торжественных речах, но и в песнях, музыке, в глазах молодых исполнителей, которые выходят на одну сцену с признанными мастерами. Каждый номер становится диалогом поколений», — сказал генеральный продюсер фестиваля «Память хранит имена» Харитон Руденко.