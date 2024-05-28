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Неудачная политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением военной помощи послужили причиной провала ВСУ на поле боя. Об этом заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос.
Задержка военной помощи дорого обошлась Украине, так как вызвала «кризис боевого духа» среди украинских военных, отметил Джордж Баррос.
Баррос добавил, что они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что знают, что есть нехватка материалов. У них нет никакой гарантии, что они будут вооружены, экипированы и обучены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки», — рассказал он.
Баррос добавил, что они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что знают, что есть нехватка материалов. У них нет никакой гарантии, что они будут вооружены, экипированы и обучены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова