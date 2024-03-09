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В районе Авдеевки уничтожен лидер французских неонацистов Ожером

09 марта 2024, 16:53
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Под Авдеевкой российские бойцы ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожерома. Он в качестве наёмника воевал в составе ВСУ.

Подробности уничтожения наёмника телеграм-канал «Военное дело», сообщивший о его гибели, не приводит. Известно, что Ожером прибыл на Украину весной 2023 года. Он являлся лидером французских футбольных ультрас, близких к ультраправому объединению Groupe Union Dеfense, а также к группировке фашистских последователей, называющих себя «Парижские зуавы».

По сообщению Главного управления разведки Украины (ГУР), в так называемом международном легионе ГУР служат наёмники из более чем 50 стран. Несмотря на постоянно появляющиеся некрологи, в которых фигурируют иностранные фамилии, ни одна из западных стран до сих пор не подтвердила участие своих военных в боевых действиях на стороне киевского режима.

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#дело
#украина
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Боец ВСУ помог раненому русскому солдату и сдался в плен
SHOT: Военный ВСУ три дня выхаживал взявшего его в плен россиянина в Авдеевке
09 марта 2024, 16:59

Фото: iStock/undefined undefined

Боец ВСУ несколько дней выхаживал раненого российского военного, а затем сдался в плен. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, российский боец получил серьезные травмы в ходе боев за Авдеевку. После ранения сослуживцы разместили раненого солдата в укрытии, чтобы он мог дождаться эвакуации. На это место вскоре пришел украинский боец. Он сообщил, что пришел без оружия и попросил не стрелять.

На протяжении трех дней он ухаживал за российским солдатом, после чего добровольно сдался в плен.

Позже российский военнослужащий рассказал, что пленный был насильно мобилизован в ВСУ и не успел пройти подготовку.

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Военный эксперт Матвийчук рассказал о степени влияния ракет Taurus на ход СВО
09 марта 2024, 16:21

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Только очень большие поставки немецких ракет Taurus Украине способны оказать заметное влияние на ситуацию и позволить Киеву изменить ход военных действий в свою пользу. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» он отдал должное этому виду вооружений, назвав Taurus современной ракетой, которая способна поражать цели на расстоянии до 650 километров. Однако он подчеркнул, что для серьёзного перелома в ходе боевых действий Киев должен полностью перевооружить свои ракетные войска, для чего их должно быть отправлено Берлином не менее 500-600 штук. ВСУ же на практике получат 10-12 ракет.

Эксперт отметил, что при запуске даже с юга Украины ракета Taurus теоретически способна долететь до Москвы. Если поставка этих снарядов на Украину всё-таки произойдёт, будет эскалация диверсионно-террористических действий, а на ход военной кампании они повлиять никак не смогут, заключил Матвийчук.

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В России подтвердили уничтожение секретного объекта ВСУ
09 марта 2024, 15:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ уничтожили центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Объект был атакован в ночь на восьмое марта.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по центру разведки «Овидиополь-2». Объект спонсировался и курировался силами НАТО. Полученные в ходе разведки данные, направлялись ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
09 марта 2024, 15:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ отбили несколько атак ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.
По его словам, атаки противника не прекращаются. Основная проблема, с которой сталкиваются российские силы – это дроны ВСУ. Кроме того, противник стягивает дополнительные резервы под Работино. Скопление дополнительных сил также зафиксировано в Малой Токмачке.

​О последних событиях в зоне проведения СВО, читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР

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#всу
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#дроны
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Минобороны показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР
09 марта 2024, 13:54

Фото: istock /dr_evil

ВС РФ уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики» — сообщили в ведомстве.
На опубликованном Минобороны видео видно, как ВС РФ наносят точный удар по украинской пусковой установке С-300 в районе населенного пункта Покровск. Атака была произведена российским «Искандером». После удара техника противника вспыхнула и выгорела практически полностью.

Прежде сообщалось, что ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дрон ВСУ атаковал село под Белгородом
Под Белгородом дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в селе
09 марта 2024, 11:49

Фото: iStock/aapsky

В селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 9 марта.

Гладков отметил, что инцидент не привел к пострадавшим, однако в результате взрыва в доме разбились окна, и повреждена газопроводная линия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы, отметил губернатор.

Министерство обороны России ранее объявило об уничтожении 47 украинских беспилотников в различных областях, включая Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую, где сбили 41 дрон.

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Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки
09 марта 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

После взятия под свой контроль Авдеевки российские военные не собираются останавливаться и продолжают неуклонное продвижение вперёд. Поэтому Украина в ближайшее время продолжит уступать территории.
Об этом пишут обозреватели издания Business Insider. В публикации обращается внимание на то, что Вооружённые силы РФ не снизили темпов наступления после взятия Авдеевки и уже освободили несколько населённых пунктов на этом направлении. Авторы статьи отмечают, что силы ВСУ постепенно иссякают, в следствие чего они уже не могут оказывать наступающим российским частям должного сопротивления.

В материале указывается необходимость для Украины в ближайшее время раздобыть необходимое оборудование, подвести свежие части, чтобы создать более мощные оборонительные рубежи. В противном случае российские военные легко прорвут оборону ВСУ, что чревато для Киева очередными потерями территорий.

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Власти Киева заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области
09 марта 2024, 11:06

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

После взрыва на одном из промышленных предприятий Днепропетровской области возник сильный пожар. Об этом рассказал глава областного совета региона Николай Лукашук.
В своём телеграм-канале он подтвердил, что пожар возник на промышленном объекте после взрыва. По словам украинского чиновника, сотрудники пожарно-спасательных служб сумели оперативно справиться с огнём. О каком именно предприятии идёт речь, Лукашук не уточнил.

Ранее сообщалось о повреждении в результате взрыва промышленного объекта в родном городе Зеленского Кривом Роге Днепропетровской области. Информация появилась на фоне объявленной в регионе в ночь на 9 марта воздушной тревоги. Пока не ясно, идёт речь об одном и том же предприятии, или о разных.

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Штурмы ВС РФ под Работино и атаки ВСУ в Бердычах: последние новости СВО
09 марта 2024, 10:23

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, ВСУ сдерживают оборону, но теряют личный состав. О том, где ВС РФ удалось продвинуться, и куда противник стягивает дополнительные силы, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВСУ предприняли попытку атаки позиций ВС РФ на восточных окраинах Бердычей. В «карманах» в районе Тоненького и Орловки также сохраняется присутствие украинских подразделений, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении противник стремится вернуть контроль над ранее утраченными позициями в Богдановке. Из Дружковки поступает информация о начале эвакуации сотрудников украинского МВД.

ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения и продолжают наступать в районе Клещеевки и Богдановки. Также российские бойцы стремятся выбить противника с западной стороны Ивановского.


Запорожское направление


Противник укрепляет линию обороны и перебрасывает резервы под Работино. Артиллерия активно работает с обеих сторон. Линия боевого соприкосновения на этом участке фронта существенно не изменилась. ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ.


Донецкое направление


ВС РФ провели серию успешных атак в районе Новомихайловки. Встречные бои зафиксированы возле Победы. В Красногоровке, при поддержке средств дальнего поражения, ВС РФ продолжают продвигаться с южной стороны города.

ВСУ оказывают активное сопротивление, невзирая на потери среди личного состава и техники. Украинская сторона стягивает резервы в Орловку.

Луганское направление


На Луганском фронте российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В результате атаки ВСУ потеряли один бронированный автомобиль.

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