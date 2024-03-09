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Под Авдеевкой российские бойцы ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожерома. Он в качестве наёмника воевал в составе ВСУ.
По сообщению Главного управления разведки Украины (ГУР), в так называемом международном легионе ГУР служат наёмники из более чем 50 стран. Несмотря на постоянно появляющиеся некрологи, в которых фигурируют иностранные фамилии, ни одна из западных стран до сих пор не подтвердила участие своих военных в боевых действиях на стороне киевского режима.
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Александр Бойцов