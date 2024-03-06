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Украинские военные выстрелили в голову пожилой женщине за то, что не захотела уезжать из Авдеевки. Командир штурмовой группы с позывным «Крестик» показал место, где ВС РФ обнаружили восемь тел местных жителей, убитых бойцами ВСУ.
«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — передает RT слова российского бойца.
В настоящее время российские военные продолжают собирать в Авдеевке брошенные тела украинских военных и мирных граждан, которых расстреляли бойцы ВСУ.
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Элина Позднякова