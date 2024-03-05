ВС РФ приступили к разминированию Авдеевки

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Специалисты начали работы по разминированию территории в освобожденной Авдеевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», - сообщил глава региона.Он также рассказал, что параллельно будут проводиться работы по подключению воды и электроэнергии. Информация об освобождении Авдеевки российской армией появилась 17 февраля. Прежде ВС РФ взяли противника в окружение, чем вынудили его сдать позиции.
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