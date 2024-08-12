В Австралии предупредили Киев о жутких последствиях атаки на Курскую область

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Украина рискует потерять целые батальоны военных, а также боевую технику, если не выведет войска из Курской области. Так считает отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан.
«Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить», — написал Райан в соцсети Х.
Он считает, что украинская сторона может надеяться на закрепление в Курской области до начала переговоров с Россией, однако подобные действия лишь приведут ВСУ к разгрому и не дадут Киеву никаких преимуществ.
Райан отметил, что украинские позиции в основном состоят из множества небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены российскими силами.
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