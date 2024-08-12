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В Австралии предупредили Киев о жутких последствиях атаки на Курскую область

Генерал Райан: ВСУ потеряют целые батальоны, если не покинут Курскую область
12 августа 2024, 18:08
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина рискует потерять целые батальоны военных, а также боевую технику, если не выведет войска из Курской области. Так считает отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан.
«Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить», — написал Райан в соцсети Х.

Он считает, что украинская сторона может надеяться на закрепление в Курской области до начала переговоров с Россией, однако подобные действия лишь приведут ВСУ к разгрому и не дадут Киеву никаких преимуществ.



Райан отметил, что украинские позиции в основном состоят из множества небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены российскими силами.

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#соцсети
#украина
#всу
#пво
Сенатор Ковитиди назвала страшные последствия разрушения основ ядерной безопасности
12 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение о том, что разрушение основ мировой ядерной безопасности приведёт к апокалипсису.
«Мир разделился на белое — на тех, кто поддерживает Россию, — и на тёмное зло, на всех тех, кто сегодня является скрытыми или явными врагами России. Всё это достаточно тревожные симптомы и заставляют задуматься о том, куда идёт мир, потому что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

А военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал причины атаки украинцами Запорожской АЭС.

«Причина, по которой украинцы атакуют ЗАЭС, та же, по которой они пытаются атаковать Курскую область. Они надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, на ней находится три тонны оружейного плутония и около 40 тонн урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Так, по крайней мере, утверждал глава МАГАТЭ Гросси», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее ирландский журналист Чеё Боуз заявил, что операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием.

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Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» под Белгородом
ВС РФ уничтожили 12 бойцов ВСУ на МАПП «Колотиловка» в Белгородской области
12 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ ликвидировали 12 солдат ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские войска потеряли 12 бойцов, пять из которых подорвались на минах. Также в результате действий ВС РФ были ранены порядка 15 бойцов ВСУ. Те, кому удалось бежать, совершают перегруппировку сил.

Кроме того, ВСУ потеряли минимум четыре единицы военной техники.

Канал пишет, что российские войска готовы отбивать новые атаки украинской армии. В Курскую область прибыли дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования дополнительных резервов.

Ранее сообщалось, что нападение на солдат ВСУ на погранпереходе под Белгородом произошло в районе пяти утра. Атаку производили порядка 50 бойцов ВС РФ при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники.

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#всу
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#белгородская область
#сво
#военные
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Названы главные виновники нападения на Курскую область
СК: два офицера ВСУ стали главными фигурантами дела об атаке на Курскую область
12 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/blinow61

Основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что именно эти бригады организовали наступление на Курскую область и целенаправленно посягали на жизнь мирных жителей и уничтожали гражданские объекты.

«В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — пояснила Петренко.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к исполнению незаконных приказов, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности.

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#всу
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Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области
Смирнов: 12 мирных жителей погибли при атаке ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 17:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
Отмечается, что с начала атаки украинских войск на российский регион погибли 12 граждан, также ранен 121 человек, в числе которых 10 детей.

Ранее Смирнов в ходе совещания сообщил о тяжёлой обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что украинским войскам удалось взять под контроль 28 населённых пунктов. Также в настоящее время остаётся неизвестной судьба порядка двух тысяч жителей этих посёлков.

Кроме того, врио главы региона сообщал, что на данный момент из опасных районов эвакуировались около 121 тысячи человек.

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Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным
12 августа 2024, 17:28

Фото: iStock/Diy13

Боевик ВСУ, взятый в плен ВС РФ в Беловском районе Курской области, заявил о бесцельности атаки на регион и призвал своих сослуживцев сложить оружие и разойтись, его слова передает РИА Новости.
«Это все фигня, эта вся затея, война между Украиной и Россией не нужна. Только два русских народа убивают друг друга — и все. Это надо заканчивать. Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите», — заявил Полторацкий.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Он также рассказал, что в нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Изначально перед украинскими боевиками стояла задача дойти до Курска и Белгорода.

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Путин допустил новые атаки ВСУ на приграничье РФ
12 августа 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин допустил, что ВСУ могут предпринять попытки атаковать приграничные территории РФ. Об этом он говорил на совещании по ситуации в Курской области.
«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому, если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — отметил Путин.

При этом глава Брянской области Александр Богомаз доложил, что в настоящее время ситуация в регионе стабильная, однако увеличивается число обстрелов мирного населения со стороны ВСУ.

Президент поручил брянскому губернатору подготовить все силовые службы к любому развитию событий.

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#президент
#всу
#путин
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Сёла в приграничных районах Курской области опустели
Смирнов: сёла в Курском приграничье опустели, сейчас там находятся военные
12 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/Leonid Andronov

Многие населенные пункты и райцентры в приграничных районах Курской области опустели, там находятся военные. Об этом сообщил российскому президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов в рамках совещания по ситуации в Курской области.
«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — доложил Смирнов.

Кроме того, по его словам, ситуация в регионе остаётся сложной, под контролем противника сейчас 28 населённых пунктов. Судьба находящихся в них двух тысяч человек остаётся неизвестной. На сегодняшний день из приграничных районов выехала 121 тысяча местных жителей. Всего планируется вывезти порядка 180 тысяч человек. С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 121 человек, еще 12 погибли.

По данным Смирнова, на территории региона в настоящее время продолжают действовать вражеские ДРГ.

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#всу
#курская область
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Стало известно, как ситуация под Курском сказалась на наступлении ВС РФ
Путин: темпы наступления ВС РФ увеличились на фоне событий под Курском
12 августа 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания по ситуации в Курской области.
«Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а, наоборот, увеличились, увеличились в 1,5 раза», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед ВС РФ, будут достигнуты.

В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Путину, что в регионе нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника.

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#вс рф
#путин
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Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники
12 августа 2024, 16:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Киеву. Об этом сообщается в заявлении концерна.
Уточняется, что количество поставленных ВС Чехии танков Leopard 2A4 от немецкого концерна составит 14 единиц. Примечательно, что первую боевую машину должны отправить в Чехию в конце этого года, остальные — до конца апреля следующего года.

После чего Чехия передаст военную технику Киеву, говорится в заявлении Rheinmetall.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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