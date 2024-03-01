В Австрии признали катастрофическое положение ВСУ после прорыва ВС РФ

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Армия России имеет все необходимое для того, чтобы прорвать оборону ВСУ в зоне спецоперации, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Такое заявление сделал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова передает немецкий канал ZDF.
«Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу», — считает Райснер.
По его словам, для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация на поле боя. Украинские военные не в силах отражать российские атаки из-за дефицита боеприпасов и вооружения.
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Элина Позднякова