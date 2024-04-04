В Австрии раскрыли секрет успеха ВС РФ на поле боя

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Армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя. Об этом рассказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.
«У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — пояснил Райснер.
Он отметил, что армия России использует различные вариации этих бомб: от ФАБ-250 до ФАБ-3000. Из-за этого украинские военные не смогут долго продержаться. Это вопрос времени, заключил австрийский полковник.
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