В Австрии раскрыли секрет успеха ВС РФ на поле боя

В России, основываясь на опыте СВО, ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.