В Азербайджане заговорили о поставках военной помощи Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Азербайджан не поставляет оружие Украине, несмотря на её просьбы, об этом заявил глава страны Ильхам Алиев, его слова передаёт РИА Новости.
Алиев заявил, что специальная военная операция не должна повлиять на отношения Москвы и Баку. Азербайджан действительно предоставил Киеву гуманитарную и финансовую помощь на сумму в 30 миллионов евро, однако, поставками оружия для ВСУ Баку не занимается.
Он также отметил, что Баку занимается восстановлением города Ирпень, в котором проживает большое количество представителей азербайджанской диаспоры.
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«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят. И мы говорим это открыто и публично. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет», — подытожил Алиев.
Он также отметил, что Баку занимается восстановлением города Ирпень, в котором проживает большое количество представителей азербайджанской диаспоры.
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Евгения Парфентьева