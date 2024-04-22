Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом

Фото: сайт Кремля
Глава Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По ее данным, визит осуществлен по приглашению президента России Владимира Путина.Алиев прибыл в аэропорт Внуково-2 минувшим утром. Его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.
Главы государств намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Кроме того, лидеры стран обсудят актуальную повестку в регионе.
Прежде сообщалось, что Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Главы государств намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Кроме того, лидеры стран обсудят актуальную повестку в регионе.
Прежде сообщалось, что Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова