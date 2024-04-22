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Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом

22 апреля 2024, 12:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По ее данным, визит осуществлен по приглашению президента России Владимира Путина.Алиев прибыл в аэропорт Внуково-2 минувшим утром. Его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.

Главы государств намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.



Кроме того, лидеры стран обсудят актуальную повестку в регионе.

Прежде сообщалось, что Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
22 апреля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Российские военные предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил Песков.

Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие, которое принадлежит США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране. Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

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#ядерное оружие
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Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия
22 апреля 2024, 13:02

Фото: istockphoto/vadimrysev

В случае появления на территории Польши американского ядерного оружия Россия просто вынуждена будет предпринять ответные шаги. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий обвинил США и Польшу в эскалации напряжённости в Европе. Он указал, что такой шаг несёт угрозу безопасности России, поэтому Москва просто вынуждена будет принимать ответные меры.

Вместе с тем, депутат указал, что в Белом доме отлично понимают, что Россия не оставит без ответа размещение ядерного оружия в соседнем государстве, поэтому Пентагон может отказаться от такого рискованного шага. Алексей Чепа подчеркнул, что в случае, если это всё же произойдёт, ответные действия будут предполагать размещение средств, которые будут направлены в том числе на США.

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#меры
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#пентагон
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#ядерное оружие
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Глава украинской разведки Буданов* рассказал о работе российских спецслужб
22 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto/ffikretow

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* рассказал о направлениях деятельности российских спецслужб. По его словам, в настоящее время они готовят и реализуют некий план «Майдан-3».
В интервью украинской службе BBC News начальник украинской разведки завил, что российские спецслужбы уже некоторое время разрабатывают и проводят мероприятия по реализации этого плана, который заключается в распространении панических настроений, уныния, разжигании конфликта внутри Украины между гражданскими и военными.

Буданов* указывает, что явно пророссийские силы в стране в настоящее время не смогут функционировать. Поэтому российские спецслужбы камуфлируют свою дестабилизирующую деятельность под разного рода социальные процессы. Также, по словам главы ГУР, из-за российского плана «Майдан-3» замедлился процесс обмена военнопленными.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#план
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Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение «формулы мира»
Захарова: Обсуждением «формулы мира» США отвлекали внимание от транша Киеву
22 апреля 2024, 11:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Поддержание дискуссии вокруг «формулы мира», предложенной Зеленским, было необходимо Соединённым Штатам исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от очередного пакета помощи Киеву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, большинством голосов одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. В эфире телеканала «Россия 24» спикер российского МИД отметила, что все выступления со стороны американских властей и политологов на международных площадках в пользу «формулы мира» нужны были только для того, чтобы отвлечь внимание от выделения очередного транша помощи террористическому киевскому режиму.

Кроме того, по словам российского дипломата, обсуждение «формулы Зеленского» было призвано создать у мирового сообщества впечатление, что Россия не желает завершать конфликт, несмотря на готовность Запада к мирному урегулированию. Захарова подчеркнула, что всё обстоит ровно наоборот: Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Напротив, Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российскими властями.

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#захарова
#переговоры
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Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав
Лавров: Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав
22 апреля 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав. Об этом агентству ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По его мнению, такое положение дел может привести к катастрофическим последствиям.

Министр также отметил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако это может произойти в том случае, если на соответствующий шаг пойдут США. В настоящее время диалога между Москвой и Вашингтоном нет.

Прежде страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность выходом России из соглашения и призвали продолжать соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия.

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#россия
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#лавров
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Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие
22 апреля 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Власти Польши готовы разместить на территории страны американское ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.
В интервью изданию Fakt польский лидер сообщил, что если союзники по Североатлантическому альянсу решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга НАТО и Польша, как участник альянса, будет реализовывать общую политику.

Он также добавил, что этот вопрос уже некоторое время является темой переговоров США и Польши. К тому же, по словам Дуды, Россия в последнее время активно укрепляет Калининградскую область, а недавно разместила своё тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Справка: Nuclear Sharing — это программа, согласно которой США могут размещать своё ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают. В настоящее время Вашингтон держит в Европе 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн размещены на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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«Важный шаг»: в Швеции раскрыли, что войдет в 14-й пакет санкций против России
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ
22 апреля 2024, 10:14

Фото: iStock/AlexLMX

Страны ЕС намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
Он назвал 14-й пакет ограничений одним из самых важных шагов.

Прежде сообщалось, что ЕС разрабатывает новый пакет ограничений, которые коснутся тех, кто каким-либо образом обходит ранее введенные рестрикции.

Меры коснулись 196 физических и 88 юридических лиц. Кроме России в санкционный список вошли: Китай, Сербия, Турция, Шри-Ланка и Индия.

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Володин прокомментировал кражу российских активов Вашингтоном
Володин: у РФ появились основания принять свои решения по зарубежным активам
22 апреля 2024, 09:15

Фото: Сайт Кремля

Россия имеет основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.
Таким образом Володин прокомментировал решение США в отношении российских активов.

По его мнению, Вашингтон пошел на неправовое решение и совершил кражу, что подорвет доверие других стран.
Кроме того, Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, что приведет к краху европейской экономики.

В заключении парламентарий добавил, что США утратили веру в победу Украины на линии фронта.

«Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву», — пояснил Володин.

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Reuters: истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии
22 апреля 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Tanaonte

Истребитель международной коалиции во главе с Америкой уничтожил пусковую установку в Сирии после неудачной ракетной атаки вблизи базы США и их союзников. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — сообщает агентство.
Военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.

Ранее военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака. По меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#истребитель
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