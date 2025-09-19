В Балашихе выбрали первых финалисток конкурса «Женщина – Герой»
В Доме культуры «Кучино» прошёл первый полуфинал конкурса «Женщина – Герой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Жёны, мамы и дочери наших военнослужащих не только поддерживают близких, но и сами становятся волонтёрами, помогают фронту. Такие конкурсы позволяют им заявить о себе, а для нас они уже победительницы – сильные русские женщины, перед стойкостью которых можно только преклоняться», – сказал, выступая на мероприятии, глава муниципалитета Сергей Юров.
Конкурс проводится в Подмосковье для поддержки женщин из семей участников спецоперации, поступки и жизненные истории которых служат примером мужества, доброты и преданности. Всего состоятся четыре полуфинала, в ходе которых выберут восемь финалисток.
Итоги конкурса подведут 30 ноября, в День матери, в музее Победы на Поклонной горе. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут представители культуры, искусства, кино и телевидения, общественные деятели и участники СВО. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.