Минтруд упростил доступ к лекарствам и льготам для ветеранов СВО с инвалидностью
Министерство труда России разработало законопроект, позволяющий ветеранам спецоперации с впервые установленной инвалидностью получать социальные услуги в упрощённом порядке.
Согласно новым правилам, ветераны смогут подать заявление на получение набора социальных услуг через портал «Госуслуги», отделение Социального фонда или МФЦ. Уже со следующего месяца после обращения они получат доступ к бесплатным лекарствам, путёвкам в санатории и льготному проезду к месту лечения. Об этом пишет «Парламентская газета».
Право можно использовать однократно — для первичной корректировки формата помощи. В дальнейшем изменение условий (например, отказ от путёвок в пользу денежной компенсации) будет возможно только в общем порядке — до 1 октября каждого года.
Инициатива Минтруда стала ответом на обращения самих ветеранов, которые жаловались на длительное ожидание между установлением инвалидности и получением льгот.
