В «БАРС-Москва» открыли набор на службу по защите столицы от беспилотников
Минобороны России объявило набор в новое добровольческое подразделение «БАРС-Москва». Его бойцы будут работать с БПЛА-перехватчиками и отвечать за безопасность воздушного пространства Москвы, Подмосковья и Калужской области. Организаторы отдельно подчеркивают: такая служба не относится к участию в СВО.
Контракт предлагают заключить на один год. Для призывников этот срок приравнивают к прохождению срочной службы. Перед началом работы новобранцы пройдут 30-дневную подготовку на базе в Москве и Московской области. На время обучения им сохранят полное денежное довольствие. Рядовому составу обещают зарплату от 220 тысяч рублей в месяц, командному — от 300 тысяч. В приоритете кандидаты с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом армейской службы или навыками управления беспилотниками. Подать заявку могут мужчины с гражданством России в возрасте от 18 до 50 лет. Медкомиссия должна подтвердить категории здоровья «А», «Б» или «В». Прописка и регион проживания роли не играют.
Для семей добровольцев заявили меры поддержки. Среди них — пособия на детей, помощь с устройством в детские сады, бесплатное питание в школах, льготы на оплату ЖКУ, юридические консультации, психологическая помощь и содействие в поиске работы для близких. К участию не допустят кандидатов с неснятой или непогашенной судимостью, тяжелыми заболеваниями, а еще с алкогольной или наркотической зависимостью. Прием анкет продлится до 1 августа. Заявку принимают через бот @bars_mo_bot, по телефону +7 495 556-65-66 и на сайте «контрактмо.рф».
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