В «БАРС-Москва» открыли набор на службу по защите столицы от беспилотников

07 июля 2026, 14:36

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Минобороны России объявило набор в новое добровольческое подразделение «БАРС-Москва». Его бойцы будут работать с БПЛА-перехватчиками и отвечать за безопасность воздушного пространства Москвы, Подмосковья и Калужской области. Организаторы отдельно подчеркивают: такая служба не относится к участию в СВО.