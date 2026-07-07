Раскрыты потери ВСУ за минувшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 1540 военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили около 205 человек, «Запад» — более 210, «Южная» — более 225, «Центр» — около 360, «Восток» — более 475, «Днепр» — около 65.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из освобожденной силами ВС РФ Константиновки, чтобы попытаться замаскировать реальное положение дел на поле боя.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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