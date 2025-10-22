Личный охранник экс-депутата Рады Кивы отсутствовал в момент убийства в Подмосковье
У бывшего украинского депутата Верховной Рады Ильи Кивы имелся личный телохранитель. Мужчина не находился рядом в день убийства Кивы в Подмосковье, хотя обычно всегда сопровождал его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По словам собеседника агентства, охранник проживал отдельно от Кивы, который погиб ранним утром. Мужчины давно знали друг друга — телохранитель работал на Илью «еще со времен Украины и Испании».
Напомним, что тело экс-депутата Верховной рады нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Предварительно, неизвестный выстрелил в жертву вечером в парке коттеджного поселка. От полученных ранений Кива скончался на месте.
Позднее появилась информация о причастности СБУ к ликвидации политика, однако о задержании непосредственных исполнителей не сообщалось.
Следствие уже проверило охранника на причастность к преступлению. Подтверждено, что тот находился с Кивой в хороших отношениях.