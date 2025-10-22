Личный охранник экс-депутата Рады Кивы отсутствовал в момент убийства в Подмосковье

22 октября 2025, 06:51

Фото: iStock/reflection_art

У бывшего украинского депутата Верховной Рады Ильи Кивы имелся личный телохранитель. Мужчина не находился рядом в день убийства Кивы в Подмосковье, хотя обычно всегда сопровождал его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.





По словам собеседника агентства, охранник проживал отдельно от Кивы, который погиб ранним утром. Мужчины давно знали друг друга — телохранитель работал на Илью «еще со времен Украины и Испании».



