Нападающего «Акрона» внесли в базу сайта «Миротворец»*

Постньюс: футболиста «Акрона» Артема Дзюбу внесли в базу сайта «Миротворец»*
Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Футболист Артём Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»*.



Об этом сообщает портал «Постньюс». В качестве причины указали информационную поддержку российской власти. Других подробностей не приводится.

Ранее в списке «Миротворца»* оказались хоккеист Павел Буре — якобы за участие в международных турнирах с целью «отбеливания» репутации России — и капитан ХК ЦСКА Никита Нестеров.

В базу экстремистского ресурса регулярно попадают звезды отечественного шоубиза и даже малолетние россияне. Кроме того, сегодня утром сообщалось о внесении в нее блогера Давидыча.

*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
Никита Кротов

