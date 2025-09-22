Нападающего «Акрона» внесли в базу сайта «Миротворец»*
Футболист Артём Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»*.
Об этом сообщает портал «Постньюс». В качестве причины указали информационную поддержку российской власти. Других подробностей не приводится.
Ранее в списке «Миротворца»* оказались хоккеист Павел Буре — якобы за участие в международных турнирах с целью «отбеливания» репутации России — и капитан ХК ЦСКА Никита Нестеров.
В базу экстремистского ресурса регулярно попадают звезды отечественного шоубиза и даже малолетние россияне. Кроме того, сегодня утром сообщалось о внесении в нее блогера Давидыча.
Читайте также:*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация