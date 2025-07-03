В базу сайта «Миротворец»* попали Шахназаров, Певцов и Повалий

03 июля 2025, 11:26

СБУ объявила в розыск режиссёра Шахназарова, актёра Певцова и певицу Повалий

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

База сайта «Миротворец»* пополнилась новыми именами. Так, в списках теперь числятся генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров, депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий. Кроме этого, Служба безопасности Украины объявила их в розыск, следует из базы данных МВД Украины.