В базу сайта «Миротворец»* попали Шахназаров, Певцов и Повалий
База сайта «Миротворец»* пополнилась новыми именами. Так, в списках теперь числятся генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров, депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий. Кроме этого, Служба безопасности Украины объявила их в розыск, следует из базы данных МВД Украины.
Уточняется, что Шахназаров объявлен в розыск в июле 2024 года, Певцов — в феврале того же года, а Повалий — в марте 2024 года. На Украине их обвиняют в «поддержке действий РФ».
Кроме того, на Украине в феврале 2024 года было принято решение конфисковать имуществоТаисии Повалий. Также певица больше не может исполнять песни, её лишили государственных наград. Спустя год прокуратура Винницкой области Украины направила дело артистки в суд.
В феврале 2025 года заочно приговорили к 10 годам лишения свободы Дмитрия Певцова с конфискацией имущества. Повалий и Певцова внесли в санкционные списки Украины.
Напомним, что сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году, в базе которого содержатся данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В последние годы в список «Миротворца»* попали имена журналистов, артистов или политиков, которые были в Крыму, на Донбассе или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.
*признан экстремистским ресурсом и запрещён в РФ.
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