В Бельгии предупредили об ужасающем системном шоке
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, по данным ТАСС, предупредил о рисках, связанных с конфискацией российских суверенных активов, замороженных после начала конфликта на Украине.
По его мнению, такой шаг может подорвать доверие к евро и привести финансовые рынки ЕС к «ужасающему системному шоку».
За последние недели несколько европейских политиков выражали сомнения в целесообразности и правовой возможности такого изъятия. Так, итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что организация конфискации будет крайне сложной из‑за отсутствия юридической базы. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что в случае конфискации замороженных активов другие страны начнут выводить свои средства из Евросоюза; с ним согласился и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что попытка конфискации российских активов может вызвать ответные меры со стороны Москвы и подорвать ключевую роль центрального депозитария ценных бумаг в финансовой системе.
