В Бельгии предупредили об ужасающем системном шоке

05 сентября 2025, 20:46

Прево: Конфискация активов России приведет к ужасающему системному шоку

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, по данным ТАСС, предупредил о рисках, связанных с конфискацией российских суверенных активов, замороженных после начала конфликта на Украине.