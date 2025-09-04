Достижения.рф

В Калужской области ложные сообщения об украинских диверсантах вызвали панику

Рассылку о диверсионных группах в Калужской области признали фейком
Фото: Istock/Gennadiy Kravchenko

Распространение в домовых чатах Калужской области сообщений о поиске диверсионно-разведывательных групп вызвало повышенное внимание жителей и местных СМИ. Однако Telegram-канал «SHOT» опроверг данную информацию.



Сообщения с призывом быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей в районах Жиздры, Людиново и Кирова активно рассылались на прошлой неделе. В них сообщалось, что украинские группы численностью до пяти человек вооружены оружием и взрывчаткой. Их цель — возможная диверсия на ж/д объектах.

После проверки правоохранительных органов, данная информация не нашла своего подтверждения. По предварительной оценке, массовая рассылка могла быть частью кампании по созданию паники и дезинформации, организованной через украинский ЦИПСО.

Власти призывают граждан сохранять бдительность. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме для проверки всех сигналов.

Ольга Щелокова

