В Калужской области ложные сообщения об украинских диверсантах вызвали панику
Распространение в домовых чатах Калужской области сообщений о поиске диверсионно-разведывательных групп вызвало повышенное внимание жителей и местных СМИ. Однако Telegram-канал «SHOT» опроверг данную информацию.
Сообщения с призывом быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей в районах Жиздры, Людиново и Кирова активно рассылались на прошлой неделе. В них сообщалось, что украинские группы численностью до пяти человек вооружены оружием и взрывчаткой. Их цель — возможная диверсия на ж/д объектах.
После проверки правоохранительных органов, данная информация не нашла своего подтверждения. По предварительной оценке, массовая рассылка могла быть частью кампании по созданию паники и дезинформации, организованной через украинский ЦИПСО.
Власти призывают граждан сохранять бдительность. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме для проверки всех сигналов.
