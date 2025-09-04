В Калужской области ложные сообщения об украинских диверсантах вызвали панику

04 сентября 2025, 13:33

Рассылку о диверсионных группах в Калужской области признали фейком

Фото: Istock/Gennadiy Kravchenko

Распространение в домовых чатах Калужской области сообщений о поиске диверсионно-разведывательных групп вызвало повышенное внимание жителей и местных СМИ. Однако Telegram-канал «SHOT» опроверг данную информацию.