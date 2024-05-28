В Бельгии раскрыли, могут ли ВСУ бить оружием из Брюсселя по территории РФ

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ВСУ могут использовать переданное Бельгией вооружение только на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро в интервью агентству Reuters.
«Все оружие, которое поставляет Бельгия Украине в рамках соглашения о безопасности, предназначено для применения украинцами на территории Украины», — заявил де Кро.
Так он ответил на вопрос прессы, сможет ли Украина использовать истребители F-16, которые передаст Бельгия, для нанесения ударов по территориям России.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин запрещать Украине наносить удары западным вооружением по территориям России. Он также выразил своё полное согласие со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее неоднократно заявлял о праве Киева бить по российским территориям западным оружием.
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