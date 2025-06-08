Российский генерал высказался о будущей передаче тел ВСУ Украине
Генерал Зорин: передачу тел ВСУ Украине могут перенести на следующую неделю
Передачу тел украинских боевиков Киеву могут перенести на следующую неделю, об этом есть соответствующие сигналы, заявил прессе российский генерал-лейтенант Александр Зорин. Военный подчеркнул, что Россия действует в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.
«Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1 212 тел погибших. В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась», — прокомментировал офицер.Накануне дипломат МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев проклянут свои же, если украинская сторона не заберет тела своих военнослужащих. Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Турции. Второй проходил 2 июня. Стороны договорились о масштабных обменах.