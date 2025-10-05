В Белгороде пропали свет и вода после серии взрывов

05 октября 2025, 22:26

Жители Белгорода сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением

Фото: Istock / wirot pathi

В Белгороде жители столкнулись с отключением электроэнергии и перебоями в водоснабжении. Об этом сообщает SHOT.