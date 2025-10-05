В Белгороде пропали свет и вода после серии взрывов
Жители Белгорода сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением
В Белгороде жители столкнулись с отключением электроэнергии и перебоями в водоснабжении. Об этом сообщает SHOT.
По словам очевидцев, сначала были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, после чего в южной и центральной части города моргнул свет и полностью пропало электричество.
Кроме того, в некоторых районах зафиксированы перебои с подачей воды. Причины произошедшего официально пока не озвучены.
Ранее власти региона предупреждали о ракетной опасности на всей территории Белгородской области. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры уточняется.
