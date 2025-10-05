Достижения.рф

В Белгороде пропали свет и вода после серии взрывов

Жители Белгорода сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением
Фото: Istock / wirot pathi

В Белгороде жители столкнулись с отключением электроэнергии и перебоями в водоснабжении. Об этом сообщает SHOT.



По словам очевидцев, сначала были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, после чего в южной и центральной части города моргнул свет и полностью пропало электричество.

Кроме того, в некоторых районах зафиксированы перебои с подачей воды. Причины произошедшего официально пока не озвучены.

Ранее власти региона предупреждали о ракетной опасности на всей территории Белгородской области. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0