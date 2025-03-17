В Белгороде двое раненных после атаки украинских БПЛА

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В Белгороде пострадали двое мужчин из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Известно о пробитой кровле домовладения в поселке Комсомольский Белгородского района из-за падения обломков украинского дрона.
Атака украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район продолжается до сих пор. Система ПВО работает над уничтожением вражеских целей.
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Иван Мусатов