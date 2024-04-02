В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Об этом информирует Телеграм-канал мэрии города.
В сообщении призывают местных жителей оставаться дома, а также не приближаться к окнам.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак