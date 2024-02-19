В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в своём телеграм-канале глава региона.Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Украины попало село Тишанка Волоконовского района и село Заречье-Первое Грайворонского городского округа. В нескольких частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь, но никто не пострадал.
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Екатерина Шмакова